Tragiczna wiosna na lubuskich drogach. W tych makabrycznych wypadkach ginęli ludzie

Tegoroczna wiosna na lubuskich drogach zbiera krwawe żniwo. W naszym regionie wydarzyło się kilka dramatycznych wypadków, w których ginęli ludzie.



Każde takie wydarzenie to ogromna tragedia. Przypominamy najbardziej tragiczne wypadki, do których doszło w ostatnich kilku tygodniach na lubuskich drogach.



Zdjęcia z niektórych z tych wypadków robią piorunujące wrażenie. Patrząc na nie, warto uświadomić sobie, aby w niektórych sytuacjach nogę z gazu. Przejdź go galerii >>>



Wideo: Tragiczny wypadek w Golicach. Kierowca wjechał w pieszego. Nie żyje 42-latek