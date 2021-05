Tragiczny finał poszukiwań nastolatków z Ledna. Czy był to nieszczęśliwy wypadek? Sprawdza to prokuratura

- Choć już wcześniej przeprowadzono drobiazgowe i dokładne przeszukiwanie odcinka Odry w okolicach Ledna m.in. z użyciem sonarów, to ciało było głęboko osadzone, dlatego niemożliwe było znalezienie go wcześniej - wyjaśnia rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, podinspektor M. Maludy.

Siedem dni, mnóstwo mundurowych, wolontariuszy oraz mieszkańców, specjalistyczny sprzęt - poszukiwania zaginionych chłopców z Ledna były jednymi z największych w historii województwa lubuskiego.

- Współpracowaliśmy z policją niemiecką, która użyczyła nam też swoje psy, specjalnie wyszkolone do poszukiwań w trudnych warunkach - wymienia podinspektor M. Maludy. - Staraliśmy się też najdokładniej przeczesać dno Odry, choć nie było to łatwe, ponieważ nurt rzeki był bardzo silny. Płetwonurkowie, którzy z obciążnikami schodzili poniżej lustra wody po kilkunastu sekundach byli kilkaset metrów dalej. Do poszukiwań wykorzystywaliśmy do tego specjalistyczny sprzęt: sonary, kamery termowizyjne, noktowizory, sonary, echosondy, łodzie motorowe, policyjne śmigłowce, quady, drony, poduszkowce, skutery wodne - wymienia. - Był też specjalnie sprowadzony robot, który nam pomagał w poszukiwaniach na wodzie.