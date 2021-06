Tragiczny wypadek koło Żagania. Zginęła 37-letnia kobieta Małgorzata Trzcionkowska

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 18 czerwca ok. godz. 10.30 na drodze z Żagania do Dzietrzychowic, na wysokości Marysina. 37-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Ze zmiażdżonego pojazdu wydobywali ją strażacy.