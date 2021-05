Tragiczny wypadek na autostradzie A2 niedaleko Świecka, blisko granicy z Niemcami. Nie żyją dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 30 maja, po godzinie 19. Niedaleko stacji benzynowej na pasie autostrady A2 w kierunku Niemiec doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W wypadku uczestniczyła ciężarówka i samochód osobowy. W wyniku zderzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Lekarze walczyli o życie drugiej osoby, niestety bezskutecznie. Tragiczny bilans tego wypadku to dwie ofiary śmiertelne.