Transfuzja Miłości, czyli akcja zbiórki krwi w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze

Wraz z nadejściem lata wzrasta liczba ofiar nieszczęśliwych wypadków, a razem z nią - zapotrzebowanie na krew i jej składniki w szpitalach. Regionalne centra krwiodawstwa alarmują, że latem ilość krwi w bankach spada. Stąd akcje poboru krwi. Jacek Katos

Każdej parafii stanie krwiobus

W Zielonej Górze funkcjonuje 19 parafii, wszystkie włączyły się do akcji pozyskiwania krwi do ratowania życia i leczenia pacjentów. To ważne, zwłaszcza latem, gdy dochodzi do większej liczby wypadków. Niedawno krwiobus stanął przy parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu. Teraz w niedzielę, 4 lipca, w godzinach 10.00 - 14.00 pojawi się on przy parafii pw. Ducha Świętego przy ul. Bułgarskiej w Zielonej Górze.

Akcja jest też okazją do refleksji, spotkania się w szerszym gronie przy pysznym cieście i kawie.