Trasy nordic walking w woj. lubuskim. Gdzie wybrać się w weekend 6 - 7 stycznia. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. lubuskim można trenować niemal wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania ścieżek, które polecają inni. Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 krajobrazowe szlaki nordic walking w woj. lubuskim. Na każdy tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Przekonaj się, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. lubuskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. lubuskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 sprawdzone szlaki nordic walking w woj. lubuskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. lubuskim ma być od 3°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 44%. W niedzielę 07 stycznia w woj. lubuskim ma być od 1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 32%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Do Wiatraka Początek trasy: Kożuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,19 km

Czas trwania marszu: 49 min.

Przewyższenia: 166 m

Suma podejść: 780 m

Suma zejść: 751 m Amatorom nordic walking trasę poleca KazimierzDolny

Trasa dość prosta bez stromy podjazdów - nadaje się bo zabrać na nią dzieci, a nawet wózek.

Osada rybacka Mięćmierz wraz z przeniesionym tam Wiatrakiem jest niczym żywy skansen i absolutnie koniecznym punktem na mapie kazimierskich wycieczek. Z rynku kierujemy się w wąwóz "Plebanka" by ulicą słoneczną dojść na Albrechtówkę, gdzie z punktu widokowego rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama na Mięćmierz oraz Rezerwat Przyrody "Krowia Wyspa". W centrum Mięćmierza kierujemy się w lewo w kierunku Okala. Gdy dotrzemy do Okala kierujemy się w prawo drogą, która zaprowadzi nas prosto do Wiatraka. Od wiatraka schodzimy prosto do Mięćmierza, przy studni kierujemy się w lewo w stronę Wisły i ścieżką wzdłuż niej dojdziemy do Bulwaru Wiślanego a nim do Rynku w Kazimierzu.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ścieżka Poetów Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania marszu: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Marsch poleca tę trasę na marsz

Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Świniary - Rędzin Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Darzbor poleca tę trasę na marsz

Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Województwo Lubuskie: Nordic Walking wśród Win i Miodu

Województwo lubuskie to doskonałe miejsce dla miłośników nordic walkingu. Na trasach nordic walking możesz odkryć urok Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, który prowadzi przez winnice i pasieki. nordic walking to nie tylko sport, ale także okazja do zwiedzania fascynujących miejsc.

Odwiedź Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, z status Światowego Geoparku UNESCO. Czekają tu również obiekty sakralne, takie jak Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie czy opactwo cysterskie w Gościkowie-Paradyżu. Dla miłośników historii polecamy Międzyrzecki Rejon Umocniony, zamki, pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Odkryj piękno Lubuskiego podczas spacerów z kijkami! Atrakcje w lubuskiem.

