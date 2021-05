Trener Marwis.pl Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto przed derbami: Mam nadzieję, że w poniedziałek spokojnie będę mógł pójść na zakupy

- Tabela wskazuje na to, kto jest faworytem, ale my nie boimy się faworytów – mówi Piotr Żyto, trener żużlowców Marwis.pl Falubazu Zielona Góra przed niedzielnymi (9 maja) lubuskimi derbami przeciwko ekipie Moich Bermudów Stali Gorzów. Zielonogórzan czeka niezwykle trudne zadanie, bo gościć będą najlepszy w tej chwili zespół w PGE Ekstralidze.

Skoro trener Piotr Żyto wspomniał o tabeli, to należy doprecyzować, jak względem siebie lubuskie drużyny są w niej ulokowane. Już po pierwszym rzucie oka na ranking, nasuwają się wnioski, dlaczego większe szanse w derbach daje się gorzowianom. Bo same liczby wskazują faworyta – Stal: pierwsze miejsce w tabeli, trzy zwycięstwa w trzech meczach, Falubaz: szósta lokata, jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach.

Niesamowita średnia Bartosza Zmarzlika Do tego zestawienia warto dodać indywidualne statystyki najlepszych zawodników obu drużyn. Stal może pochwalić się tym, że w tej chwili ma w swoich szeregach dwóch najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik wykręcił nieprawdopodobnie wysoką średnią – 2,933 pkt./wyścig. Kroku mistrzowi świata stara się dorównać Martin Vaculik – 2,600. Po stronie Falubazu najlepsi jeźdźcy to Patryk Dudek (2,273) i Max Fricke (2,130). Stalowcy mają też przewagę, jeśli porównamy kolejnych seniorów, dlatego faworyta w derbach wskazać nietrudno.

- Stal na pewno robi wrażenie, ale każdy ma też czasami słabszy dzień – mówił Piotr Żyto. - Regularnie jeżdżą Zmarzlik i Vaculik. Thomsen i Woźniek przeplatają lepsze wyścigi z gorszymi i można z nimi wygrać. Dlatego, gdyby nasza trójka wykręciła dwucyfrowe zdobycze, a stać ich na to, Piotr dołożyłby swoje, młodzież też, to taki wynik drużyny powala na to, by myśleć o pokonaniu Stali Gorzów.

Każdy by chciał pokonać Bartka Kluczem Falubazu do wygrania derbów byłyby pewnie zwycięstwa nad Bartoszem Zmarzlikiem, który w tym sezonie ściga się w zupełnie innej lidze. Na 15 wyścigów, tylko raz oglądał plecy rywala – Jasona Doyle’a z Unii Leszno. - Każdy by chciał pokonać Bartka, ale jest piekielnie szybki w tym roku i będzie to ciężkie zadanie – stwierdził Piotr Żyto. - Nie ma jednak rzeczy niemożliwych, zwłaszcza w sporcie. Myślę, że jak Patryk Dudek bardzo mocno się zmobilizuje, to na pewno mu nie odpuści.

Falubaz nic nie kombinuje Piotr Żyto wyjaśnia też, że na pewno nie zamierza uzyskać przewagi nad Stalą przygotowując tor przeciwko rywalom tak, żeby utrudnił „życie” choćby Martinowi Vaculikowi, który przez dwa ostatnie sezony był liderem Falubazu. - Jeśli któryś zawodnik jedzie dobrze, to tak samo pojedzie wszędzie. Może mu jeden wyścig nie wyjść, ale później skoryguje ustawienia swojego motocykla – powiedział trener zielonogórzan. - Ja nigdy nie bawiłem się w to, żeby robić coś przeciwko komuś, bo to zwykle wychodzi gorzej dla gospodarza. Staramy się przygotowywać tor jednakowy cały czas, choć jest trochę zmian w porównaniu do poprzedniego roku. Myślę, że to może troszkę Martina zaskoczyć, ale generalnie nic nie kombinujemy.

Piotr Żyto: Po przegranych meczach wstyd się pokazać na ulicy - Tabela wskazuje na to, kto jest faworytem, ale my nie boimy się faworytów – dodaje Piotr Żyto. - Oczywiście, ciąży nad nami mniejsza presja, bo jeśli przegramy, to możemy usłyszeć, że nic się nie stało, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że mieszkając w Zielonej Górze, po przegranych meczach wstyd się pokazać na ulicy. Przykro jest wtedy, że drużyna nie zdobyła punktów. Mam więc nadzieję, że w poniedziałek spokojnie będę mógł pójść na zakupy z podniesioną głową.

Fabian Ragus: Jedziemy po to, żeby wygrać - Przed derbami czuję się bardzo dobrze. Wiadomo, że to niby mecz, jak każdy inny, ale wydaje mi się, że emocje będą trochę większe - mówił Fabian Ragus, junior Falubazu. - Nastawiamy się bojowo i zrobimy wszystko, żeby wygrać. Nie odczuwam żadnej tremy, ani stresu, zobaczymy, jak będzie chwilę przed meczem. Początek rozgrywek był dla mnie lepszy, ale nie ma się co oszukiwać, że rywale z Częstochowy i Lublina dobrze jadą i nie było łatwo o punkty. Wyciągnąłem wnioski, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej.

- Jedziemy po to, żeby wygrać, niech każdy da z siebie wszystko i będzie dobrze - dodał Fabian Ragus. - Stal naprawdę w tym roku jest bardzo dobra, ale nie ma takiego rywala, z którym nie można wygrać. Derbowe emocje pewnie będą większe, ale ja do każdego meczu, czy to jest liga, czy młodzieżówka, nastawiam się tak samo. Nie ma co za dużo myśleć, jaki to mecz, czy przeciwnik, bo to w niczym nie pomoże, a może przeszkodzić.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra – Moje Bermudy Stal Gorzów 9 maja – godz. 19.15, stadion w Zielonej Górze;

stadion w Zielonej Górze; Transmisja TV: nSport+;

nSport+; Tekstowa relacja LIVE: gazetalubuska.pl;

gazetalubuska.pl; Marwis.pl Falubaz: 9. Piotr Protasiewicz, 10. Max Fricke, 11. Patryk Dudek, 12. Damian Pawliczak, 13. Matej Žagar, 14. Nile Tufft, 15. Fabian Ragus.

9. Piotr Protasiewicz, 10. Max Fricke, 11. Patryk Dudek, 12. Damian Pawliczak, 13. Matej Žagar, 14. Nile Tufft, 15. Fabian Ragus. Moje Bermudy Stal: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Rafał Karczmarz, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Jasiński, 7. Kamil Pytlewski.

