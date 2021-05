Trener Stali Gorzów Stanisław Chomski apeluje do kibiców przed meczem z Apatorem Toruń: – Więcej wiary w to, co robimy

- Chciałem podziękować gorzowskim kibicom, że mimo porażki do końca nas dopingowali - mówił opiekun żółto-niebieskich, mając na myśli stratę „oczek” w rywalizacji z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa w ostatni weekend. - Nawet po meczu skandowali hasła, byśmy nie poddawali się. Na pewno będziemy chcieli się za to odwdzięczyć. Tak że zapraszam na stadion i trzymajcie za nas kciuki. I więcej wiary. Jeden mecz nie świadczy o niczym. Oczywiście, nie można zapominać o porażkach, trzeba wyciągać z nich wnioski, ale więcej wiary w to, co robimy, bo Gorzów to żużel, a żużel to Gorzów - zakończył „Stanley”.

O kryzysie, po drugim z rzędu przegranym spotkaniu nie wspominał też Martin Vaculik, ale... - My jako sportowcy oczywiście nie lubimy przegrywać, ale porażki zdarzają się. One są po to, by zawodnicy stawali się lepszymi. Wierzę, że te przegrane jeszcze bardziej nam pomogą być jeszcze mocniejszą drużyną - przyznawał Słowak.