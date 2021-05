Trener żużlowców Marwis.pl Falubazu Zielona Góra: Sądziliśmy, że to będzie dla nas szansa. Był jednak niewypał

Według fachowców, którzy obserwowali mecz, to właśnie przygotowanie zielonogórskiego toru przed meczem ze Spartą okazało się kluczowe dla wstydliwej porażki Falubazu. Nawierzchnia była twarda, jak beton, naszykowana zupełnie nie po zielonogórsku. Dziwili się nawet zawodnicy drużyny przyjezdnej. – Bardzo rzadko jeździ się na takich nawierzchniach – mówił przed kamerami stacji nSport+ Maciej Janowski, lider Sparty, która od początku spotkania karciła zielonogórzan za to, że chcieli zastawić pułapkę na gości. – Jeśli chcą kogoś zaskoczyć takim torem, to w ekstralidze nie ma takich drużyn – mówił z uśmiecham na twarzy Artiom Łaguta, Rosjanin jeżdżący w barwach Sparty. On i jego koledzy, w przeciwieństwie do większości zielonogórskich żużlowców, nie mieli problemów z szybką jazdą po twardej nawierzchni.

Trener Falubazu: Sądziliśmy, że to będzie dla nas szansa

Dlaczego w Zielonej Górze przygotowano „skałę”, a nie tor, na którym zwykle ścigają się zawodnicy Falubazu? – To była wspólna decyzja, tak chcieli zawodnicy, dlatego zdecydowaliśmy, żeby sprawdzić, czy to się uda – powiedział Piotr Żyto, trener Falubazu. - Nie był żadnych nacisków z mojej strony. Zawodnicy sami sugerowali, żeby przygotować twardy tor. Nas zawodnik Matej Žagar podczas transmisji telewizyjnej podkreślił, że to była wspólna decyzja. Nie było tak, że trener sobie coś wymyślił i narzucił to zawodnikom. To było ryzyko, dlatego przed meczem mówiłem, że albo wygramy, albo „dostaniemy” do 30. Oczywiście nie było tak, że nie wierzyłem w sukces mimo, że Sparta była zdecydowanym faworytem. Musieliśmy coś zrobić i sądziliśmy, że takie przygotowanie toru, to będzie dla nas szansa. Okazało się, że był to jednak niewypał.