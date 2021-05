Triumf Patryka Dudka! Żużlowiec Marwis.pl Falubazu Zielona Góra będzie walczył o tytuł mistrza Europy

Lider Falubazu w turnieju SEC Challenge zdobył tyle samo punktów, co Brytyjczyk Daniel Bewley, dlatego o zwycięstwie decydował wyścig dodatkowy. Patryk Dudek zrewanżował się w nim rywalowi za porażkę w czwartym biegu. Obaj zawodnicy należeli do faworytów turnieju, ale nie mieli zdecydowanej przewagi nad pozostałymi zawodnikami. Nie wygrywali wielu wyścigów, ale dlatego, że rywalizacja była wyrównana, to 12 punktów wystarczyło, by stanąć na najwyższym stopniu podium.