Trudne zadanie Patryka Dudka, żużlowca Falubazu Zielona Góra, w pogoni za cyklem Grand Prix

Przed turniejem w Gdańsku też tracił sześć punktów

Wbrew pozorom, to nie jest mała strata. Teoretycznie można ją odrobić w dwóch seriach startów, ale praktyka pokazuje, że na tym poziomie rywalizacji jest to mało prawdopodobne. Zawodnik Falubazu przekonał się o tym w poprzednim turnieju SEC w Gdańsku. „DuZers”, podobnie jak przed ostatnimi zawodami w Rybniku, tracił do prowadzącego Piotra Pawlickiego sześć punktów. Zawodnik Unii Leszno nie ścigał się dobrze, dlatego Patryk Dudek stał przed szansą na zbliżenie się do lidera. Był na dobrej drodze do sukcesu, ale w wyścigu barażowym zajął dopiero czwarte miejsce, grzebiąc tym samym swoje szanse na udział w biegu finałowym. Wystartowali w nim za to główni konkurenci zielonogórzanina w pościgu za liderem – wygrał Mikkel Michelsen, a za nim finiszował Leon Madsen. Sytuacja ta sprawiła, że po zawodach w Gdańsku na czele klasyfikacji jest dwóch zawodników.