Trudne zadanie żużlowców Marwis.pl Falubazu Zielona Góra przed meczem z Motorem Lublin: Strącić rywala ze zwycięskiej fali

Jeśli najważniejszym celem Marwis.pl Falubazu w tym sezonie jest zachowanie miejsca w ekstralidze, to priorytetem w jego realizacji powinny być dla zielonogórzan zwycięstwa na własnym torze. Okazja do postawienia kolejnego kroku na długiej drodze do wykonania planu, nadarzy się w piątek. Żużlowców Falubazu czeka zadanie, którego trudność polega przede wszystkim na tym, by zespół z Lublina strącić ze zwycięskiej fali.