Trudno się oprzeć urokowi orkiestr dętych, zwłaszcza w plenerze. Mogliśmy się o tym przekonać podczas Przeglądu Orkiestr Dętych w Sulechowie

Potęga orkiestr dętych

Cieszymy się, że nasz przegląd wpisał się już na stałe do sulechowskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Tuż po pierwszej edycji, zaczęły się do nas z dużym wyprzedzeniem zgłaszać orkiestry z Lubuskiego i z Wielkopolski, tak więc fama, że jest u nas po prostu fajnie szybko się rozeszła.

Latynoską Noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej śmiało można zaliczyć do wyjątkowo udanych

To nasza miłość

W orkiestrach dętych niektórzy z uczestników grają od ponad 30-40 lat. Zaczynali jako dzieci, a potem ich to tak wciągnęło, że zostali do dziś. Najmłodsi uczestnicy przeglądu mieli po 9-10 lat, zaś najstarsi nawet sporo po osiemdziesiątce. Z uwagi na wiek, nie wszyscy szli w przemarszach, ale pojawili się na scenie. Muzyków łączy wspólna pasja, a wręcz miłość do tego typu, zespołowego muzykowania.