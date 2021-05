Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. GUS ostrzega seniorów przed oszustwami

Zdajemy sobie sprawę, że mogą być osoby wykluczone cyfrowo, nie mające dostępu do komputera, internetu, a nawet sieci komórkowej. Dlatego też przewidzieliśmy możliwość dokonania samospisu w urzędach gmin. Przy każdej gminie będzie funkcjonował punkt spisowy z komputerem, dostępem do internetu i dyspozycyjną, przeszkoloną osobą, która będzie mogła pomóc w wypełnieniu formularza. Takie punkty zostały uruchomione także w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze oraz w Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim

Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski , w tym cudzoziemców tu mieszkających, a także dla Polaków, którzy przebywają za granicą, a są zameldowani w Polsce. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym . Można to zrobić na dwa sposoby:

- informuje GUS.

I ostrzega przed próbami oszustwa. Rachmistrzowie nie będą odwiedzać respondentów w domach, by przeprowadzić wywiad bezpośredni aż do odwołania. Jeśli zdarzy się taki przypadek, należy zgłosić to na policję. Jeśli senior już się spisał, nikt nie powinien do niego dzwonić w tej sprawie, może być to próbą wyłudzenia danych.