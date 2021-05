Trwa wiosenne sprzątanie na bulwarach w Gorzowie. Za chwilę będą gotowe do sezonu letniego

Nadwarciańskie bulwary w Gorzowie to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród spacerowiczów i młodzieży.Lada dzień znów zrobi się tu tłoczno, bo ładna pogoda i coraz bardziej przyjemne temperatury zachęcają do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. O to, by mijał on mieszkańcom w czystym i przyjemnym otoczeniu, dba Gorzowski Rynek Hurtowy, który opiekuje się wschodnią częścią bulwaru. Właśnie trwa tam wielkie sprzątanie przed zbliżającym się letnim sezonem. W ruch poszły między innymi wałki i pędzle, bo na nowo pomalowane zostało molo, a także kolumny i ławeczki przy wolierze dla ptaków. Czyszczone są również ścieżki i trawniki. Poza tym pojawiły się nowe kosze na śmieci i kwiaty w donicach. Zobaczcie efekty tych wiosennych porządków! WIDEO: W restauracji zapłacimy więcej

Magda Marszałek