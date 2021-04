Trzech młodych mieszkańców Zielonej Góry pojechało kraść do Nowej Soli. Byli zaskoczeni, kiedy policja ich złapała

Kilka dni temu policjanci z ogniwa patrolowo - interwencyjnego otrzymali od dyżurnego informację o kradzieży sklepowej w jednym z marketów na terenie Nowej Soli.

- Policjanci wiedzieli, że mężczyźni ukradli tam firmowe obuwie i oddalili się w nieznanym kierunku. Mając informację, jakim pojazdem poruszają się podejrzani, funkcjonariusze w drodze do miejsca zdarzenia byli czujni. Będąc pod innym marketem, zauważyli pojazd, którym mogli przemieszczać się złodzieje - relacjonuje sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Nie zastanawiając się ani chwili zatrzymali go do kontroli drogowej. Intuicja ich nie zawiodła, w pojeździe były fanty pochodzące z kradzieży.