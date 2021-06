Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/7]

Trzy małe kaczuszki utknęły w rurze kanalizacji ściekowej. Z potrzasku uwolnili je strażacy z Sulechowa

To była jedna z tych nietypowych akcji, w jakich biorą udział strażacy. We wtorek, 8 czerwca, w rurze kanalizacji ściekowej utknęły trzy małe kaczuszki. Zaniepokojona mama i pozostałe rodzeństwo cierpliwie oczekiwali, aż strażacy uwolnią trzy pisklaki.



Do tej sytuacji doszło we wsi Kruszyna, niedaleko Sulechowa. Strażacy dostali wezwanie o trzech ciekawych świata kaczuszkach, które utknęły w kanalizacji ściekowej. Mała i dwoje rodzeństwa czekały, aż sulechowscy strażacy uwolnią je z potrzasku. Akcja przebiegła pomyślnie i po uwolnieniu kaczuszek cała rodzina podreptała w sobie tylko znanym kierunku. Strażacy przypuszczają, że kacza rodzina udała się... na kolację.



Wideo: Strażacy uratowali koziołka