TS Przylep nie utrzymał się w Centralnej Lidze Juniorów U15. W ostatniej kolejce przegrał z Zagłębiem Lubin. Ale duże brawa za ten sezon!

- Do ostatniej kolejki mieliśmy szansę na to, żeby w tej lidze się utrzymać. Wiedzieliśmy, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Zawodnicy dali dziś z siebie tyle, ile mogli dać - dodał trener Chyła. - Podsumowując całą rundę, myślę, że się zaprezentowaliśmy dobrze. Zrobiliśmy 11 punktów. Z niektórymi zespołami rywalizowaliśmy jak równy z równym i piłkarsko naprawdę nie odstawaliśmy. Cieszę się, bo cel mieliśmy taki, żeby dobrze się zaprezentować, żeby pokazać, że chcemy grać w piłkę, że też mamy zawodników, który potrafią kreować.

Miłosz Kowalczyk. Zagraliśmy dobrze i pokazaliśmy się z niezłej strony

- Na pewno były jakieś mankamenty, błędy, ale oceniam, że zagraliśmy dobrze i pokazaliśmy się z niezłej strony - skomentował Miłosz Kowalczyk, piłkarz TS Przylep. - Mieliśmy swoje sytuacje, powiedziałbym nawet, że momentami przeważaliśmy, że to my się utrzymywaliśmy przy piłce, nie lagowaliśmy cały czas do przodu. Próbowaliśmy rozegrać z bramkarzem, wciągnąć rywali do pola. Chcieliśmy, żeby nie wyglądało to tak, że piłka tylko do przodu, żeby się jej pozbyć.

