Tunel na dworcu PKP Zielona Góra Główna do poprawki. Zbiera się w nim woda... Czy będzie remont? A co z czwartym peronem?

O problemie pisaliśmy już 9 października 2020 roku. Już wtedy mieszkańcy zauważyli, że tunel pozostawia wiele do życzenia. I trzeba zmusić wykonawcę do poprawek. PLK PKP obiecało, że przyjrzy się sprawie.

Minęło siedem miesięcy, a woda nadal stoi w tunelu

Czas mijał, jeden z Czytelników przysłał nam e-maila: - "Piszę w nawiązaniu do Pana artykułu z 9 października 2020 r. dot. usterek w tunelu na stacji kolejowej Zielona Góra Główna - https://gazetalubuska.pl/tunel-na-stacji-zielona-gora-do-poprawki-gromadzi-sie-w-nim-woda-brak-spoin-miedzy-plytami-zglaszaja-czytelnicy/ar/c3-15225630 Przechodzę przez tunel codziennie i przez 7 miesięcy od artykułu nie zostały wykonane żadne poprawki - w tunelu codziennie stoi gnijąca, zielona woda. W zimie były to wielkie zamarznięte kałuże, które uniemożliwiały korzystanie ze schodów w stronę dworca - przez pewien czas zostały one zabezpieczone workami z piaskiem, co wyglądało fatalnie.

Pomijając ogromne środki, jakie pochłonęła budowa tunelu, jest to dla wielu podróżnych pierwszy widok, jaki wita ich w naszym mieście.