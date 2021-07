Turniej Grand Prix w Pradze przerwany! Żużlowcy pojadą jeszcze raz

Deszcz nad praską Marketą zaczął padać jeszcze przed turniejem, ale organizatorzy zawodów zdecydowali, że żużlowcy rozpoczną rywalizację. Opady nie były wtedy intensywne. Liczono na to, że nawet w deszczu uda się rozegrać przynajmniej 16 wyścigów pozwalających zaliczyć wyniki turnieju.

Deszcz pokrzyżował jednak plany żużlowcom, bo mimo, że zawody rozgrywane były w szybkim tempie, to nawierzchnia toru stawała się coraz bardziej mokra. Opady nasilały się, a w połowie trzeciej serii nad stadionem rozszalała się solidna ulewa. To sprawiło, że po 11. biegu impreza została przerwana. Deszcz nie przestawał padać, dlatego organizatorzy zdecydowali się zakończyć turniej i rozegrać go od początku kolejnego dnia. Niedzielną (18 lipca) rywalizację zaplanowano na godz. 13.00.