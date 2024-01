Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! Pierwsze wyłączenia w poniedziałek 7.01.2024. Na liście jest wiele adresów!

BRAK PRĄDU W LUBUSKIEM W STYCZNIU 2024

Na brak prądu warto się przygotować - zawsze warto mieć pod ręką, chociażby świeczki, czy naładowane latarki. Sprawdziliśmy, gdzie w najbliższych dniach w Lubuskiem zaplanowane zostały przerwie w dostawie energii elektrycznej.

TUTAJ NIE BĘDZIE PRĄDU - LISTA

Wyłączenia prądów podawane są według obszarów podawanych przez Enea. Poniżej znajdziesz listę obszarów (obszary składają się z różnych miejscowości), na których w najbliższych dniach dojdzie do przerw w dostawie energii. Dokładne adresy, których będzie to dotyczyć, znajdziecie w galerii ze zdjęciami (każde zdjęcie to jeden z poniższych obszarów).