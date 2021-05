Tykająca bomba w brzuchu, czyli nowa era operacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

Zobacz, jak żywa ryba utknęła w ludzkich oskrzelach! Lekarze wyławiają z oskrzeli zadziwiające przedmioty

To, co lekarze pulmonolodzy potrafią znaleźć w naszych oskrzelach, może zadziwić. Ości, guziki, śruby czy monety to pestka (swoją drogą, pestki to dość częste znalezisko) w porównaniu z tym, co odkryli lekarze w oskrzelach 12-letniego hinduskiego chłopca. Wyłowili z jego układu oddechowego żywą rybę!