Tylko do niedzieli można głosować na zadania w budżecie obywatelskim Zielonej Góry. O czym marzą mieszkańcy?

Czego pragną zielonogórzanie? Najczęściej zgłaszają naprawy chodników czy dróg. Ale nie brakuje też takich głosów, że takie rzeczy powinno robić miasto, a zadania w budżecie obywatelskim powinny być bardziej oryginalne i zaspokajać dodatkowe potrzeby zielonogórzan. Ogłoszenie wyników zaplanowano do 20 czerwca. Głosować można na stronie: https://zielonagora.konsultacjejst.pl/budzet/glosowanie/0178a6c9-0b07-4f94-99e7-f79d9a2dae23

Kolejka, gondole. To miało powstać w Zielonej Górze

Budżet obywatelski - przykłady zgłoszonych zadań

Jedną z propozycji jest budowa modelu układu słonecznego w mieście. Jak mówi kierownik Planetarium Wenus Dariusz Madaj - w ramach tego zadania - w centrum miasta znajdowałoby się Słońce, a w różnych częściach miasta - kolejne makiety planet. Wybrane miejsca przy okazji zostałyby zrewitalizowane. Na takich skwerach można by nie tylko dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale także przyjemnie odpocząć.

Szlak słoneczny byłby konkurencją dla szlaku bachusików.

Inną propozycją jest ksiażkomat. Dzięki niemu książki z biblioteki moglibyśmy wypożyczać bez konieczności udawania się do placówki. Jak mówi Katarzyna Kalisz z wojewódzkiej biblioteki Norwida - pozwoli to na otrzymanie książki o dowolnej porze dnia czy nocy.