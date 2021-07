"Tylko na gruncie prawdy możemy budować pojednanie'. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Żarach

11 lipca 1943 roku doszło do tak zwanej Krwawej Niedzieli - oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Stepana Bandery oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) zaatakowały 99 polskich miejscowości, by mordować w nich polską ludność cywilną. Dzień później akcja była kontynuowana. W sumie w ciągu dwóch dni doszło do bestialskich mordów Polaków z około 150 miejscowości.