Tym tunelem dojedziemy nad morze w Świnoujściu. Drogowcy są już w połowie drążenia. Mamy zdjęcia z postępów prac

Wydrążono już 742 metry tunelu w Świnoujściu, tym samym osiągnięto połowę długości tunelu drążonego. Maszyna drążąca TBM (ang. Tunnel Boring Machine) „Wyspiarka” ułożyła 417 pierścieni obudowy i z każdym dniem zbliża się do brzegu cieśniny Świna od strony wyspy Wolin. Jesienią drążenie tunelu powinno się zakończyć. Wówczas rozpoczną się dalsze prace związane z wykończeniem tunelu. Na wrzesień przyszłego roku, zgodnie z kontraktem, przewidziano zakończenie prac.Wszystkie elementy obudowy tunelu wykonaneMaszyna TBM zarówno drąży tunel, usuwając równocześnie urobek, jak i wykonuje obudowę tunelu z prefabrykowanych elementów – tubingów. Na każdy pierścień tunelu składa się osiem takich elementów, które powstają w specjalnie wykonanym zakładzie prefabrykacji. Wszystkie 6280 tubingi zostały już wykonane, część z nich zamontowano w tunelu, a pozostałe oczekują na swoją kolej na placach składowych. Teraz w zakładzie prefabrykacji będą powstawały elementy wewnętrznych konstrukcji tunelu.Pozostałe pracePrzewiercenie się z wyspy Uznam na wyspę Wolin nie będzie oznaczało końca prac. Tunel ma przekrój kolisty, tak jak tarcza maszyny TBM. Aby mogły się nim poruszać pojazdy, trzeba będzie wykonać płytę, na której będzie zlokalizowana jezdnia. Pod nią zostanie umieszczona galeria ewakuacyjna wraz z większością instalacji tunelu. Ważnym elementem będą również wyjścia awaryjne do galerii ewakuacyjnej wymagające przebicia się poza obudowę tunelu. Wykonane zostaną również systemy wentylacji, przeciwpożarowe, zarządzania ruchem i monitoringu. Tunel połączy wyspy Uznam i WolinCałkowita długość inwestycji będzie wynosić 3,4 km. Zasadnicza jej część, czyli tunel drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,48 km. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały skomunikowane z resztą Polski. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które mają mocno ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków pogodowych. Inwestorem budowy tunelu w Świnoujściu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę Inwestora zastępczego. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln złotych, maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych. Wideo: Świnoujście - pierwszy odcinek tunelu

GDDKiA Szczecin