- U nas na wsi mało kto zna się na komputerach, a jak się nie spiszemy, to kara grozi. Jak tak można? - pyta Czytelniczka spod Nowej Soli

Zadzwoniła do nas Czytelniczka i przedstawiła problem starszych ludzi, którzy mieszkają na wsiach pod Nową Solą. Nie należą do klubów seniora i nie potrafią korzystać z internetu. Zdaniem kobiety nie mają jak bezpiecznie wziąć udział w narodowym spisie powszechnym.

- U nas na wsi to głównie stare ludzie mieszkają. Mało kto z nich wie, jak się z internetu korzystać, a zresztą nie mają ani internetu, ani komputera. Takich ludzi na wsiach przecież nie brakuje. A dowiedzieliśmy się, że jak się nie spiszemy do września, to kary będą po pięć tysięcy złotych. A dlaczego my mamy płacić? I za to, że ktoś się na internecie nie zna? - zapytała zbulwersowana Czytelniczka z gminy wiejskiej Nowa Sól.