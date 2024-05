Uczniowie SOSW w Żaganiu na majowych wycieczkach! Rekomendują piękne miejsca!

W czwartek, 9 maja 2024 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu skorzystali z ciepłej, słonecznej, wiosennej pogody i wyjechali na całodniową wycieczkę.

Grupy młodsze odwiedziły Park Krasnala w Nowej Soli, grupa starsza wybrała się dalej, bo aż do ZOO we Wrocławiu. Co zobaczyli i gdzie byli, można zobaczyć na zdjęciach, które przywieźli.