Uczniowie żagańskiej 60-tki w Hiszpanii! Takie staże to my rozumiemy!

Poznają hiszpańską kulturę

Wyjazd jest okazją do zapoznania się z kulturą hiszpańską, ich tradycją oraz dzięki temu młodzież rozwija swoje kompetencje społeczne i personalne. Program Erasmus+ umożliwia zdobycie nowych doświadczeń oraz przełamanie bariery językowej.

W ramach projektu były zorganizowane dwa wyjazdy do Hiszpanii. Pierwsza mobilność odbyła się w Sewilli. Uczestnikami projektu są uczniowie z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych z: liceum ogólnokształcącego, liceum z edukacją policyjną, liceum wizażu i stylizacji oraz social media manager. Licealiści przed wyjazdem przygotowywali się do projektu, uczestnicząc w zajęciach językowych i kulturowych. Koordynatorem projektu jest pani Sabina Rawska-Kowala.