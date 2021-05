Uczniowie żarskich szkół wrócili do ławek. Przed nimi jeszcze sześć tygodni nauki

Po kilku miesiącach nauczania zdalnego, znowu wrócili do szkolnych ławek. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4 - 8 i szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek 17 maja zaczęli naukę w systemie hybrydowym, od 31 maja wszyscy wracają w jednym czasie.

- Nauka zdalna jest ok, można by dalej się tak uczyć. Teraz trzeba wstawać, iść do szkoły, wszyscy się już przyzwyczaili do komputerów - mówi Kuba z 6 klasy. Zdania są podzielone, bo inni uczniowie chcieli już wracać do szkoły. - To nie jest to samo co nauka w klasie, kiedy można mieć kontakt z nauczycielem - mówi Maja, która cieszy się, że mogła wrócić już do szkolnej ławki.