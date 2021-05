Udany początek sezonu. Harpagan Zielona Góra skutecznie powstrzymał wrocławską Szarżę

Harpagan Zielona Góra od zwycięstwa we Wrocławiu rozpoczął nowy sezon

„Mecz zapowiadał się, jako ciężki na trudnym terenie we Wrocławiu, ale to zawodnicy z Zielonej Góry od początku zawodów nadawali ton rywalizacji” – relacjonuje Paweł Kokot, Harpagan Zielona Góra: „Należy jednak wspomnieć, że gospodarze nieco pechowo weszli w zawody, co dało na pewno przewagę gościom. Wzajemna motywacja i mniejsza liczba popełnionych błędów pozwoliła cieszyć się z dwóch punktów ekipie Harpagana. Należy wyróżnić całą drużynę, gdyż każdy dorzucił ważne punkty. Warto dodać, że zielonogórzanie byli wspierani przez dziesięcioosobową grupę kibiców z Zielonej Góry”.