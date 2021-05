Ukradli samochód warty 45 tys. złotych i wpadli w Gorzowie. Mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat

- Do sprawy zatrzymano dwóch, 36-latków – mężczyźni byli mocno zaskoczeni policyjną kontrolą. W toku przeszukania ujawniono przy nich przedmioty mogące służyć popełnieniu przestępstwa, które zabezpieczono do dalszych czynności procesowych - przekazuje podkomisarz Maciej Kimet, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Grozi im nawet 10 lat

- Śledczy w wyniku czynności procesowych zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zatrzymanym mężczyznom zarzutów karnych. Oboje usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdów, do których się przyznali. Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności - dodaje podkom. Kimet.