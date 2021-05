Ulica Sybiraków w Kostrzynie to zmora mieszkańców. Jest dziurawa jak ser szwajcarski. Wielu kierowców od lat czeka na jej remont

Ulica Sybiraków biegnie wzdłuż stadionu i torów kolejowych w Kostrzynie

Wielu kierowców omija ul. Sybiraków szerokim łukiem. Wszystko przez to, że jej nawierzchnia jest w fatalnym stanie. Google Street View

Miasto przymierza się do remontu ul. Sybiraków

- To jedna z wielu ulic w mieście, która czeka na remont. Jeszcze w tym roku chcemy zlecić stworzenie dokumentacji technicznej. Chodzi przede wszystkim o dojazd dla służb ratowniczych do stadionu. Prawdopodobnie konieczny będzie dogodny wjazd właśnie od strony ul. Sybiraków, co będzie się wiązało z koniecznością remontu tej drogi – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą. W tegorocznym budżecie są zaplanowane pieniądze na wykonanie dokumentacji remontu tej drogi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to remont mógłby ruszyć w 2022 r. Burmistrz przypomina jednak, że część ulicy położona pod mostem kolejowym w minionych latach zalewana była wodami pobliskiej Warty. – Ten problem przy okazji remontu też będzie trzeba rozwiązać – mówi A. Kunt.