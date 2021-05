Ulica tonie w kwiatach. Zobacz, jak pięknie wygląda. Czytelnicy mówią, że takich ulic w Zielonej Górze powinno być więcej

To tylko jeden przykład. Jedno osiedle, jedna ulica, a ile sprawia mieszkańcom radości. Chodzi o ulicę Prostą na osiedlu Zacisze. Zdaniem niektórych w maju – powinna ona nazywać się Kwiatowa.

Łąka kwietna w mieście. To prawdziwe cudo!

Zdaniem pani Wioletty, którą spotykamy przy ulicy Prostej, gdy robi komórką zdjęcia różowych drzew, taka ulica w kwiatach wygląda bardzo efektownie. I cieszy w tych trudnych czasach. To według niej jedna z odmian wiśni piłkowanej. Wiem, że są też odmiany tej wiśni, które kwitną od wiosny do jesieni. I takich drzew powinno być u nas jak najwięcej. Choć drzewa mają teraz pełno kwiatów, owoców będzie niewiele. Chętnie zjadają je ptaki. Ludzie je omijają, bo są dla nich trujące.

A takie kwitnące drzewa znajdzie przy sali gimnastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prostej Leszek Kalinowski

Na Zaciszu zachwycali się też śliwami wiśniowymi

Wcześniej mieszkańcy Zacisza zachwycali się też śliwami wiśniowymi, które także kwitły na różowo. Te drzewka nie są zbyt wymagające i rosną na niezbyt dobrych glebach. Można je też dowolnie formować, co też się dzieje na osiedlu. Liście mają w kolorze buraków, podobnie jak małe owoce, które mogą mieć nawet zbliżony do czarnego kolor. Dlatego często przez mieszkańców nazywane są burakami.

