Umowa podpisana. Rusza budowa parkingu wielopoziomowego przy Zielonogórskiej Palmiarni

Na tę inwestycję czekało wielu mieszkańców. Bo zaparkować w tym miejscu w godzinach pracy urzędów jest naprawdę ciężko. Bardzo często 180 miejsc, bo tyle liczy parking, jest zajętych. Po wybudowaniu nowego, wielopoziomowego parkingu miejsc ma być 433, w tym 407 dla aut osobowych (w tym 363 na trzech kondygnacjach w budynku parkingu, pozostałe miejsca na zewnątrz przy obiekcie), 18 dla osób niepełnosprawnych (w tym 14 miejsc w budynku, 4 miejsca na zewnątrz) oraz trzy dla autokarów. Na pięciu miejscach - w ramach odrębnego postępowania - znajdą się stanowiska do ładowania ekologicznych samochodów elektrycznych.

Jak mówił prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki, firma Budimex to jeden z największych wykonawców w Polsce. Nie trzeba go przedstawiać, bo także w Zielonej Górze firma wykonywała kilka inwestycji.

Dyrektor Oddziału Południe Budimexu, Andrzej Schmalenberg, powiedział, że firma planuje oddać parking wcześniej niż 18 miesięcy.

Dziennikarze pytali, czy budowa parkingu wielopoziomowego to dla firmy jakieś wyzwanie czy normalne zadanie.

Dyrektor odpowiadał, że każda inwestycja dla firmy to jest wyzwanie. I do każdej podchodzi ona poważnie. W Zielonej Górze nie przewiduje żadnych niespodzianek.

- Może tylko położenie Zielonej Góry na wodach gruntowych - zauważył nieśmiało prezydent.

- Poradzimy sobie i z tym - mówił Andrzej Schmalenberg.

Firma w ciągu miesiąca chce wejść na plac budowy. Teraz okres przygotowawczy, 10 maja parking zostanie zamknięty.

Trzeba ogrodzić teren, zgromadzić sprzęt itd.

Parking to konstrukcja żelbetonowa, ażurowe osłony mają mu dodać uroku. Na dachu znajdzie się sporo terenu zielonego.

- 18 miesięcy i przyjdziemy poszaleć u góry! - planuje gospodarz Zielonej Góry Janusz Kubicki.