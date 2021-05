Uratował tonącego mężczyznę. - Zrobiłem to, co każdy powinien - mówi bohaterski strażak

Zobacz: Gorzów. Pod ul. Chrobrego natrafiono na przedwojenny budynek. Czy to straż pożarna ?

Nie bałem się, zrobiłem po prostu to, co się powinno zrobić. Nie czuję się bohaterem

- mówi skromnie młody strażak.

Sebastian Fabiański nie zachęca jednak do bezmyślnego rzucania się do wody, nawet na pomoc. - Jeśli ktoś nie umie dobrze pływać, powinien najpierw zadzwonić po służby, oni już będą wiedzieli co należy zrobić. Niepotrzebne są dwie ofiary - dodaje.

Czytaj też: Polski sprzęt OSP trafił na ukraińską wieś. Teraz to właśnie tam służy ludziom