Urlop rodzicielski po nowemu od 2022 roku. Polska będzie musiała dostosować przepisy do unijnych

Dodatkowo pod uwagę wzięto sytuację kobiet na unijnym rynku pracy. Kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy i na stanowiskach kierowniczych. Nowa inicjatywa ma głównie zachęcić do lepszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi przez kobiety i mężczyzn.

Urlop ojcowski od sierpnia 2022 r.

Ojcom (albo drugim rodzicom) przysługiwałby urlop w wymiarze przynajmniej 10 dni roboczych w okresie narodzin dziecka, płatny w takiej samej wysokości, jaką prawo europejskie obecnie przewiduje dla urlopu macierzyńskiego. Państwa członkowskie z korzystniejszymi systemami urlopów rodzicielskich będą mogły utrzymać swoje obecne rozwiązania krajowe.

Urlop rodzicielski od sierpnia 2022 r. Dwa miesiące wyłącznie dla ojca

Zostanie utrzymane indywidualne prawo do 4 miesięcy, jednak okres, który nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica, wydłużyłby się do dwóch miesięcy. Urlop rodzicielski byłby też płatny. Wysokość wynagrodzenia ustalałyby państwa członkowskie.

Obecnie jeżeli matka nie pracuje, nie może przekazać prawa do urlopu ojcu dziecka. Po zmianach prawo ojca do urlopu będzie niezależne od statusu matki. Oprócz tego dwa miesiące urlopu rodzicielskiego zostaną zablokowane wyłącznie dla ojca. Jeśli go nie wykorzysta, urlop po prostu przepadnie.