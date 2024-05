Urzędnicy w Gorzowie będą jeździć rowerami elektrycznymi

- W światowym Dniu Dojazdu Rowerem do Pracy prezentujemy nowy ekologiczny sposób na ekologiczne dojazdy do pracy. W urzędzie zakupiliśmy osiem elektrycznych rowerów. Mają one uzupełniać dojazdy do wykonywania czynności służbowych urzędników – mówił w piątek 17 maja Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent miasta, który znany jest z tego, że sam często jeździ rowerem.

- Rower jest przyjazny dla wszystkich użytkowników, jest pojazdem elektrycznym, pojazdem zdrowym, wszędzie go można zaparkować – dodawał wiceprezydent Szymankiewicz.