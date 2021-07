Usiądź na krześle i porozmawiaj w dwóch językach. Wrócił ważny symbol dla mieszkańców pogranicza Aleksandra Pazda

Przed Collegium Polonicum stanęło symboliczne „Krzesło zbliżenia pogranicza”, które nawiązuje do artystycznego projektu sprzed 25 lat. To ważny symbol dla mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad Odrą. To właśnie wtedy niemiecki i polski artysta: Ryszard Górecki i Eberhard Krueger stworzyli dwa wielkie krzesła, które stanęły naprzeciw siebie, po obu stronach Odry. Zachęcały do spotkań i rozmów mieszkańców Słubic i Frankfurtu.