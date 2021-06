Utrudnienia na S3. Zderzyło się sześć pojazdów

W wyniku kolizji został zablokowany jeden pas jezdni między węzłami Gorzów Południe i Skwierzyna Zachód, w kierunku Zielonej Góry – informuje lubuski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Ruch odbywa się pasem wolnym.

Kierowcy mogą ominąć utrudnienia, wybierając starą trasę.

AKTUALIZACJA

Od godz. 10.50 ruch na tym odcinku S3 odbywa się płynnie.

Korek w drodze nad morzem

Kierowcy wybierający się nad morze natkną się na utrudnienia na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo na połączeniu autostrady A6, która ma w tym miejscu wspólny przebieg z drogą S3 i DK10.

- W weekendy lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dróg wojewódzkich, na których nie są prowadzone roboty drogowe – radzą drogowcy. - Jadąc drogą S3 w kierunku wybrzeża na węźle Myślibórz można zjechać na DW 119 (dawna DK3), w Pyrzycach skręcić na DW 106 i tą drogą można przez Stargard i Nowogard dojechać do celu. Jest też możliwość jazdy od Gorzowa Wielkopolskiego DW 151 przez Barlinek, Choszczno, Węgorzyno do Świdwina, gdzie zjedziemy na prowadzącą do Kołobrzegu DW 162.