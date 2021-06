Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 20.06.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń

Brawo Błękitni Lubięcin! Sparta Łężyca powinna się wstydzić. Sezon zakończyła w fatalnym stylu. Co z awansem do klasy okręgowej?

Sparta Łężyca, lider klasy A, w sobotę (19 czerwca) podejmowała ósmych w tabeli Błękitnych Lubięcin. To była ostatnia kolejka spotkań, więc gospodarze we własnych rękach mieli losy awansu do klasy okręgowej. Tymczasem zagrali fatalnie i ulegli 2:3 (0:3).