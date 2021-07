Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 4.07.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w lubuskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie lubuskim 4.07.2021 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 18, w. Iłowa - w. Luboszów (50. km na odc. 3,2 km) Przebudowa jezdni południowej - dostosowanie DK 18 do parametrów autostrady. Ruch odbywa się w obu kierunkach jezdnią północną. Pasy ruchu rozdzielone barierą czasową. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ograniczenie prędkości do 60 km/h - lokalnie przy wyjazdach z budowy ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zwężenie jezdni do 3,00 m..