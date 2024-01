Uwaga! Drogi w Lubuskiem są śliskie i niebezpieczne. Dochodzi do wypadków i kolizji.

Trudne warunki na lubuskich drogach zbierają swoje żniwo. W regionie przez cały czwartek dochodziło do kolizji i wypadków. Na samej tylko trasie S3 doszło do kilku wypadków i kolizji. Wieczorem lokalnie drogi pokryte były warstwą lodu. W takich warunkach bardzo łatwo stracić kontrolę nad pojazdem.

Sprawdziły się prognozy synoptyków, mówiące o gołoledzi w niektórych miejscach w Lubuskiem. Już od samego rana w regionie dochodziło do wypadków i kolizji. Nad ranem na drodze krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem w rowie wylądowały dwa samochody. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Aktualizacja - godzina 19.05

Z najnowszych informacji wynika, że na trasie S3 na wysokości Osogóry zderzyło się w sumie dziewięć pojazdów osobowych i trzy ciężarówki. Cztery osoby zostały poszkodowane. Wciąż zablokowany jest pas w stronę Gorzowa Wlkp.

Aktualizacja - zamknięta DW 276

Do serii kolizji doszło też na drodze wojewódzkiej nr 276 na odcinku Chociule - Świebodzin. Policja informuje, że droga w tym momencie jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. "Doszło do serii zdarzeń drogowych. Utrudnienia potrwają do godziny. Prosimy o zachowanie ostrożności, warunki panujące na drodze są bardzo trudne" - czytamy w komunikacie świebodzińskiej policji.

Aktualizacja - śmiertelny wypadek na S3

Wiemy już, że na trasie S3 między Sulechowem a Świebodzinem doszło do co najmniej kilku zdarzeń drogowych. Mówi się nawet o sześciu wypadkach i kolizjach. Z informacji przekazanych nam przez Czytelników wynika, że jeden z wypadków mógł się okazać tragiczny. Na tę chwilę policja nie potwierdza tych informacji. - Czekamy na szczegóły, na pewno mamy do czynienia z serią zdarzeń - mówi asp. Marsin Ruciński ze świebodzińskiej policji. Do najpoważniejszego wypadku doszło na S3 na wysokości miejscowości Osogóra na pasie w stronę Świebodzina.

Mapa: tragiczny wypadek miał miejsce na S3 na wysokości miejscowości Osogóra

Na południu regionu pada marznący deszcz

Bardzo trudna sytuacja jest na południu Lubuskiego. W Zielonej Górze pada marznący deszcz. Bardzo ślisko jest też na trasie S3. Na odcinku między Świebodzinem a Sulechowem doszło do wypadku. Zdarzenie miało miejsce na pasie w stronę Gorzowa Wlkp. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Policja w Świebodzinie ostrzega o trudnych warunkach na drogach:

Droga S3 zablokowana!

- Trasa S3 jest zablokowana na odcinku od Sulechowa do Świebodzina. Doszło tutaj najprawdopodobniej do serii zdarzeń. Wiadomo, że są osoby poszkodowane, ale nie znamy jeszcze szczegółów - mówi GL aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Kierowcy muszą korzystać z objazdu po tzw. "starej trójce". Należy na nią zjechać na węźle w Sulechowie i wrócić na S3 na którymkolwiek z węzłów w Świebodzinie. Policjanci przestrzegają jednak, że boczne drogi są również śliskie. Kierowcy muszą się mieć na bacnzości.

Groźny wypadek w okolicy Kostrzyna

Do groźnej sytuacji doszło w pobliżu Kostrzyna nad Odrą. W okolicy Kaleńska samochód osobowy wypadł z drogi i bokiem uderzył w drzewo. Na szczęście kierowca jechał sam, a do uderzenia doszło do strony pasażera. Na miejsce wysłano dwa zastępy kostrzyńskiej straży pożarnej, pogotowie oraz policję. Okazało się, że zdarzenie miało miejsce już na terenie województwa zachodniopomorskiego, dlatego później sprawę przejęły jednostki właściwe dla tej lokalizacji. Obecni na miejscu świadkowie mówili, że na drodze była szklanka. - Asfalt pokrywała warstwa lody, można było się ślizgać na butach jak na lodowisku - usłyszeliśmy.

Wideo: wypadek w okolicy Kostrzyna nad Odrą

Mapa: do wypadku doszło w okolicy Kostrzyna, w pobliżu wsi Kaleńsko

Wypadek koło Krosna. Ucierpiało dziecko

Około godziny 14 doszło do wypadku w powiecie krośnieńskim. Między Osiecznicą a Maszewem do rowu wpadł samochód osobowy, którym jechały trzy osoby, w tym dziecko. Wypadek miał miejsce na łuku drogi. Poszkodowane zostały dwie osoby: kobieta i roczne dziecko. Ranni zostali przetransportowani do szpitala w Zielonej Górze.

Zderzenie dwóch samochodów, jeden dachował

Kolizja miała miejsce też na terenie powiatu sulęcińskiego. Tutaj przed godziną 13 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze między miejscowościami Rudna i Miechów. Na miejsce wysłano dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej z Krzeszyc i Kołczyna, jeden zastęp z JRG Sulęcin oraz patrol policji. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. W wyniki kolizji samochody zostały mocno rozbite, jeden z nich dachował.

Mapa: dwa samochody zderzyły się niedaleko Krzeszyc

