Uwaga! Groźny wypadek w Jeninie pod Gorzowem. Dwie osoby trafiły do szpitala

W środę, 16 czerwca w Jeninie pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do groźnego wypadku. Dwie osoby zostały ranne.



Wypadek w Jeninie



Do wypadku doszło 16 czerwca około godz. 10 drodze wojewódzkiej nr 132 w Jeninie, dokładnie na ulicy Gorzowskiej.







- Dyżurny straży pożarnej dostał zgłoszenie o 9.10. Doszło tam do zderzenia czołowego dwóch aut. Dwie osoby są poszkodowane. Na miejsce wysłano 4 zastępy - przekazuje nam rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.



Jak informuje policja, w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. - Kierująca peugeot zjechała na przeciwległy pas. Zderzyła się z jadącym z naprzeciwka volkswagenem. Za nim jechała skoda, której kierowca próbował manewrować i zahaczył peugeota. 2 osoby pojechały na badania do szpitala, były przytomne. Oczekujemy na informacje, jaki jest ich stan zdrowia - przekazał nam podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.



