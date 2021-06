Uwaga kierowcy! Most do Niemiec w Kostrzynie będzie zamykany. Utrudnienia potrwają pięć dni

- Pewnie, że to utrudni życie dziesiątkom osób, które pracują w Niemczech. Jakoś przecież musimy tam dojeżdżać i wracać. Dobrze, że prace remont będzie prowadzany z przerwami, jakoś to przeżyjemy – mówi Karolina Pieczyńska, która codziennie pięć dni w tygodniu dojeżdża z Kostrzyna do pracy pod Berlinem. Takich ludzi są setki, jeśli nie tysiące. Nie tylko z Kostrzyna, ale z całej północnej części województwa lubuskiego i południowych rubieży zachodniopomorskiego. Wielu z nich dojeżdża do pracy codziennie, część wraca do domu tylko na weekendy. Most drogowy w Kostrzynie do dla nich jedyna droga do pracy i domu.

Most kolejowy zamknięty od dawna

Przypomnijmy, że od kilku miesięcy zamknięty jest most kolejowy nad Odrą w Kostrzynie. Nie kursują pociągi do Berlina, wprowadzono komunikację zastępczą. Powodem jest budowa nowego mostu kolejowego przez stronę niemiecką.