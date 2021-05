Uwaga, pilnie potrzebne jest mleko kobiece. Jedyny Bank Mleka w województwie szuka dawczyń. I pielęgniarki

Poszukiwane są dawczynie do Banku Mleka Kobiecego. Zapasy tego wspaniałego leku wystarczą jedynie na około miesiąc czy dwa. A mleko kobiece jest niezwykle ważne dla wcześniaków, których mamy nie mogą karmić piersią. Poszukiwana jest także pielęgniarka laktacyjna.

Bank Mleka Kobiecego powstał w województwie lubuskim dwa lata temu Znajduje się on w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, gdzie także znajduje się Kliniczny Oddział Neonatologii. W nim przebywają dzieci wymagające diagnostyki i terapii – zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych. Pacjentami oddziału są nie tylko dzieci urodzone w tutejszym szpitalu, ale także noworodki przywiezione transportem „N” do leczenia z innych szpitali. Oddział posiada III stopień referencyjny – to jest kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej – czyli około 500 gram.

Jedyny taki bank mleka w regionie działa na podobnej zasadzie jak bank krwi Bank Mleka Kobiecego to, jak do tej pory, jedyny taki bank w regionie. To laboratorium, które zajmuje się pozyskiwaniem mleka kobiecego od honorowych dawczyń. Mleko jest bezpiecznie przechowywane, pasteryzowane i kontrolowane, aby było odpowiednim pokarmem dla małych pacjentów.

Bank mleka to coś podobnego jak bank krwi. Każda mama może oddać tu swój pokarm. Jak podkreślała kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii, Marzena Michalak-Kloc - ważne jest to, by kobieta była zdrowa, nie przyjmowała leków, miała uregulowaną laktację. Zanim mleko dostanie dziecko, przeprowadzone zostaną różne badania, by mieć pewność, że nie narazimy je na jakieś choroby. Uruchomienie od stycznia 2019 r. banku mleka było możliwe, dzięki dotacji w wysokości blisko 600 tys. zł przyznanej przez ministerstwo zdrowia. Zobacz też jedyną taką karetkę dla maluszków

Karmienie dziecka mlekiem matki jest nieocenione Mleko matki ma nieoceniony wpływ na leczenie u noworodków ze skrajnie niską masą ciała, urodzonych pomiędzy 23. a 28. tygodniem ciąży. A takich dzieci rodzi się coraz więcej. Dzieci są pod dalszą opieką lekarzy do ukończenia 2 roku życia (poradnia patologii noworodka).

Warto dodać, że karmienie naturalnym pokarmem, nawet jeśli jest to mleko innej mamy, niemal w 100 procentach zapobiega martwiczemu zapaleniu jelit, które dla skrajnych wcześniaków bywa śmiertelne. Efekty jego stosowania są rewelacyjne. Widać je choćby na przykładzie 2020 r., kiedy to w Szpitalu Uniwersyteckim urodziło się 1449 dzieci, z czego 303 to wcześniaki (w tym 20 poniżej 1 kg wagi, czyli tzw. skrajne). Nie przeżył tylko jeden malutki pacjent z poważnymi wadami letalnymi.

Niestety zapasy już się kończą. Stąd Szpital Uniwersytecki apeluje: - Uwaga, uwaga lubuskie (mamy), mamy problem! Poszukujemy dawczyń do naszego Banku Mleka Kobiecego. Zapasów tego białego, cudownego leku mamy jeszcze co prawda na 1-2 miesiące, ale w ub. tygodniu zrezygnowała ostatnia z dawczyń.

Chętne panie prosimy o kontakt z naszym biotechnologiem Panią Karoliną Kołaczkiewicz w godz. 7.00-15.00 w dniach 5,6,8,12,13 lub 20 maja pod numerem tel. 603 563 716 lub 68 329 64 29. Zobacz też, jak ważne jest mleko mamy i banki mleka

Kto może zostać dawczynią mleka? Dawczynią może być tylko zdrowa kobieta w okresie laktacji, która karmiąc własne dziecko, zdecyduje się oddawać swoje mleko na potrzeby innych dzieci. Współpraca z bankiem mleka kobiecego jest honorowa, to znaczy, że dawczyni nie otrzymuje gratyfikacji z tytułu oddawania swojego mleka. Jednak jest wyposażana w odpowiednie akcesoria służące właściwemu odciąganiu i przechowywaniu pokarmu.

Z kandydatką na dawczynię pracownik banku mleka kobiecego przeprowadza wywiad, w którym pyta m.in. o tryb życia, historię dotychczasowych problemów zdrowotnych, przebyte choroby infekcyjne, a następnie kieruje na następujące badania krwi:

HIV,

zapalenia wątroby typu B i C ,

kiły, Dodatkowo wykonywane jest badanie mikrobiologiczne mleka dawczyni.

Dawczyni pokarmu w okresie współpracy z bankiem mleka kobiecego nie może palić papierosów, pić alkoholu, wypijać dziennie dużej ilości napojów zawierających kofeinę (jak kawa, herbata, cola), przyjmować niektórych leków, zażywać narkotyków. Dawczynią nie może zostać kobieta, która choruje na ostrą lub przewlekłą chorobę (wymagającą stałego przyjmowania pewnych leków), choruje na gruźlicę, przyjmowała hormon wzrostu, była w ostatnim okresie szczepiona przeciw niektórym chorobom oraz miała wykonywaną transfuzję krwi w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Poszukiwana też pielęgniarka laktacyjna Szpital Uniwersytecki poszukuje też chętnej na stałą współpracę z Bankiem Mleka Kobiecego pielęgniarki laktacyjnej.

Oferty prosimy przesyłać na adresy e-mail: l12@szpital.zgora.pl

l12.o@szpital.zgora.pl

W artykule wykorzystano materiały informacyjne Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz archiwalne autora. Więcej na temat banku oraz tego, kto i na jakich zasadach może zostać dawczynią, znajdziecie na stronie szpitala: bmk.szpital.zgora.pl