Uwaga, tutaj straszy! Jeździec bez głowy ukazuje się na szprotawskiej ulicy

Blisko 200 lat temu radca Kreis odnotował w kronice, że do dziś żywa jest wiara w tak zwanego jeźdźca "Dops-Reiter", który swoją głowę trzymał pod pachą, a ukazywał się około północy na obecnej ul. Sądowej w Szprotawie. Pod koniec XVIII wieku strach przed zjawą był tak powszechny, że nikt z mieszkańców nie ważył się po zmroku przechodzić nawiedzoną uliczką. Jeszcze bardziej tajemnicza jest nazwa zjawy, której znaczenia do dziś nie udało się nikomu rozszyfrować. Wedle kronikarza zjawa przestała straszyć około 1830 roku.

Lubuskie nawiedzone miejsca. Łowcy duchów mieliby u nas pole do popisu

Nieszczęsny dozorca

Zupełnie na marginesie należy nadmienić, iż są autorzy, którzy twierdzą całkiem na poważnie, że takie duchy uwięzione na ziemi istnieją i ma to związek z nagłą śmiercią lub obawą przed karą... Historia Szprotawy zarejestrowała autentyczny epizod pod datą 15 czerwca 1479 roku, kiedy rezydujący w Szprotawie książę Jan kazał ściąć na przedmieściu po cichu w nocy i we mgle swojego doradcę Bergmanna, podejrzewając go o zdradę. Wspomniana zapisana ręcznie Kronika Kreisa zachowała się w zbiorach Muzeum Ziemi Szprotawskiej i jest eksponowana w dawnym klasztorze przy Pl. Kościelnym 2.