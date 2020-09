Uwaga! TVN: Miał tylko 17-miesięcy. "Maksa zabiła rutyna i ignorancja". Dziecko ciężko oddychało

Wakacje były takie jak sobie wymarzyliśmy. Przez te sześć dni Maksiu był bardzo szczęśliwy.

Rodzice pojechali do szpitala w Pucku. Chcieli mieć pewność, że mogą bezpiecznie wracać z dzieckiem do domu. - Pani doktor kazała podmieść dziecku koszulkę. Trzy razy dotknęła dziecko stetoskopem. To było bardzo szybkie badanie. Powiedziała, że nie słyszy nic niepokojącego. Ale żeby mnie uspokoić zajrzy do gardła. Stwierdziła, że nie widzi żadnej infekcji, ani wirusowej, ani bakteryjnej. Dla mnie takie tłumaczenie było przekonujące. Zapytała, czy wyrażam zgodę na wykonanie zastrzyku, który ułatwi oddychanie Maksiowi. I zrobiliśmy ten zastrzyk. Chciałam zapytać panią doktor jeszcze, czy ma coś do przekazania, ale rozmawiała już przez telefon. I pani ratownik powiedziała, że możemy opuścić już placówkę – relacjonuje matka chłopca.

Po kilku godzinach podróży cała rodzina położyła się spać.