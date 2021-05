Uwaga! Zmiany. Hulajnogi będą jeździć po ścieżkach rowerowych. Jest nowelizacja ustawy

Po niebezpiecznych wypadkach, do których dochodziło przez osoby pędzące na hulajnogach elektrycznych na chodnikach, wreszcie są konkrety dotyczące nowych przepisów. Hulajnogi elektryczne będą jeździły po ścieżkach dla rowerów. Jednak to nie wszystko. Użytkowników tych pojazdów obejmą surowsze przepisy.

Wypadki przez hulajnogi elektryczne Hulajnogi elektryczne na polskich chodnikach to już codzienność. Polacy coraz częściej przemieszczają się w ten sposób do pracy, szkoły lub wykorzystują to urządzenie jako formę spędzenia wolnego czasu ze znajomymi. Niestety, w kraju dochodziło też do niebezpiecznych zdarzeń... W 2020 roku jedną z warszawskich ulic młodzi ludzie jechali jedną hulajnogą. Wywrócili się. Kobieta zmarła dziesięć dni później w szpitalu... WIDEO: Hulajnogi elektryczne w Zielonej Górze. Na ulicach pojawiły się kolejne pojazdy

Hulajnogi elektryczne - nowe przepisy Do tej pory hulajnogi elektrycznie nie były ujęte w przepisach. Niektóre z modeli potrafią rozpędzać się nawet do 25 km/h, mimo to, osoby na tych urządzeniach poruszały się po chodniku, co mogło powodować niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych, jak i samych miłośników tego typu pojazdów.

Wygląda na to, że to koniec problemu. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany w "Prawie o ruchu drogowym" i podało konkrety. Zgodnie z nowymi regulacjami użytkownicy urządzeń transportu osobistego będą zobowiązani do korzystania ze ścieżek lub dróg rowerowych, przejazdów dla rowerów albo dróg, na których dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h (tzw. tempo 30). Jeśli nie będzie takich dróg, trzeba będzie korzystać z chodnika, ale prawo nakaże wolną jazdę i ustępowanie pierwszeństwa pieszym. Warto podkreślić, że do tej pory użytkownicy hulajnóg byli traktowani jako... piesi! Teraz ma się to zmienić. Będą to użytkownicy transportu osobistego, co będzie oznaczać, że te urządzenia będą mogły być używane przez osoby mające przynajmniej 10 lat. Niepełnoletni użytkownicy będą mogli jeździć tylko posiadając kartę rowerową. Jadący hulajnogą będą musieli się również liczyć z karą za jazdę po alkoholu.