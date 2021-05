Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/18]

Używasz tych rzeczy nieumiejętnie? To może odbić się na twoim zdrowiu. Uważaj, one atakują i wyniszczają twój organizm

Możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, ale wiele z rzeczy, których używasz na co dzień, może mieć na twój organizm zły wpływ. Zarazki i bakterie czekają, aby zacząć oddziaływać na twoje ciało. To z kolei może doprowadzić do poważnych powikłań w postaci zmian na skórze, alergii, chorób. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to może się skończyć wizytą w szpitalu.



Zobacz również: Problemy skórne przez laktozę. O swoich problemach opowiedziała Agata Rubik



Źródło:Dzień Dobry TVN/x-news