W Belgii ukradli cztery mercedesy sprintery, warte blisko milion złotych! Skradzione auta odzyskali policjanci z Żar

Koniec impasu w sejmiku województwa lubuskiego. Kluczem zmiana przewodniczącego?

W poniedziałek, 17 maja, podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego doszło do wymiany przewodniczącego. Wioletę Haręźlak z Samorządowego Lubuskiego zastąpił Wacław Maciuszonek z Bezpartyjnych Samorządowców. Dla wielu było to duże zaskoczenie, bowiem dotychczas klub BS występował w roli opozycji do koalicji rządzącej KO, PSL i SLD. Ale co ważniejsze, dzięki tej politycznej roszadzie sejmik wyszedł z politycznego impasu.